Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! - Son Dakika

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor.
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp eden cani babanın görüntüleri Türkiye'de infial yarattı. Videonun sosyal medyaya düşmesi sonrasında gözaltına alınan cani baba kısa sürede gözaltına alınıp tutuklandı.
Kaynak: AA
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