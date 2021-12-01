Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında! - Son Dakika

Korkunç iddia! 1 aylık bebeğini sobada yaktığı öne sürülen anne gözaltında!

Türkiye, Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven babayı konuşurken, aynı korkunçlukta bir haber de Yozgat'tan geldi. Çandır ilçesinde bir annenin, bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığı iddia edildi. Jandarma ekipleri iki çocuk annesi kadını gözaltına alırken, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı evdeki araştırmalarını sürdürüyor.

Yozgat'ın Çandır ilçesinde bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen kadın gözaltına alındı. İddiaya göre, Büyükkışla köyünde yaşayan iki çocuk annesi F.B. (25), komşularına bir aylık oğlunu sobaya atarak yaktığını söyledi. JANDARMA EKİPLERİ ANNEYİ GÖZALTINA ALDI İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri F.B'yi gözaltına aldı. Bebeğin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. ÖNCE BIÇAKLAMIŞ, SONRA YAKMIŞ Bebeğin cesedinin önce bıçakla kesildiği, ardından yakıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının evde araştırmaları sürüyor. TÜRKİYE GÜNLERDİR 2 AYLIK BEBEĞİNİ DÖVEN CANİYİ KONUŞUYOR Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye darp eden cani babanın görüntüleri Türkiye'de infial yarattı. Videonun sosyal medyaya düşmesi sonrasında gözaltına alınan cani baba kısa sürede gözaltına alınıp tutuklandı.

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