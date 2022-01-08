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Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor? - Son Dakika

Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?

08.01.2022 10:03
Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna alkol içirip, kenevir koklattığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Masis'in eşi oğlunun bu ailenin elinden kurtarılması için yardım istedi.

Emlak kralı Dikran Masis'in kızı Alexandra Masis'in 4 yaşındaki oğluna alkollü içki içirdiği yönünde çıkan haberler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü iş adamının kızı Alexandra Lisa Masis'in 8 yıl önce evlenip 1 yıl önce boşanma davası açtığı Şafak Susamcıoğlu, savcılığa gidip eşinden, kayınbiraderi Cem Masis ve kayınpederinden olayla ilgili şikayetçi olmuştu.

Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?

Davada önceki gün takipsizlik kararı çıktı. Savcılık, Alexandra Masis'in bir videoda oğluna içirdiği sıvının alkol olup olmadığının belli olmadığına kanaat getirip içeceğe 'renkli sıvı' dedi.

Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?

Eski damat Susamcıoğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na kötü muamele, hakaret, basit yaralama ve tehdit' suçlarının işlendiğini belirterek başvurdu. Eşinin sürekli alkol ve uyuşturucu kullandığını, kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, 4 yaşındaki oğluna alkol tattırdığını, evde kenevir bitkisi yetiştirdiğini ve kullandığı uyuşturucunun dumanını oğlunun yüzüne üflediğini iddia etti.

"TEHDİT EDİLDİM"

Damat Susamcıoğlu, kayınpederi ve kayınbiraderi hakkında da şoke eden açıklamalarda bulundu. Susamcıoğlu, eşinin erkek kardeşi Cem Masis'in kendisinin alnına silah dayadığını, kayınpederinin ise evine çağırarak "Bunlar duyulursa seni öldürürüm. Benim kim olduğumu biliyorsun" sözleriyle tehdit ettiğini söyledi.

Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?

Karara itiraz eden Şafak Susamcıoğlu, "Alexandra videoda içeceğin şarap olduğunu İngilizce olarak belirtiyor. Video ya detaylı incelenmedi, ya da video çözümünü yapan kişi İngilizce bilmiyor. Büyük bir hata yapılmış" dedi. Susamcıoğlu, "Evde uyuşturucu içiliyor. Oğlumun kafasına bira şişesini diktiriyor. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" diye de ekledi.

"ŞİDDET DE UYGULUYOR"

Çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen Alexandra Masis ise ifadesinde, çocuğuna vurmasındaki sebebin eğitim şeklinden kaynaklandığını söyledi. 4 yaşındaki L.'nin darp edilmesine karşılık herhangi bir rapor olmaması, çocuğun beyanı dışında başka delil bulunmaması, eylemin ebeveynlerin terbiye etme haklarının bir parçası kapsamında kalması nedeniyle suç oluşturmadığı belirtildi.

Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?

Eski eşinin ailesi tarafından davadan geri çekilmesi için tehdit ve şantajlara maruz kaldığını söyleyen mağdur eski damat, "Alexandra'nın her fotoğrafında elinde uyuşturucu madde var. Adalete güveniyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Masis Ailesi'nden evladımı kurtarın."

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Dikran Masis, Uyuşturucu, Çocuk, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor? - Son Dakika


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