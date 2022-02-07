Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Feci kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı, o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

ARAÇTAKİ 1 YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan 1 kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.