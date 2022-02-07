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Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

07.02.2022 12:35

Ankara'nın Polatlı ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir otomobile, yük treni çarpıştı. Yaklaşık 300 metre sürüklendiği belirtilen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Feci kaza, Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. Fatih Mahallesi'nden Ziya Gökalp Caddesi'ne doğru hareket halinde olan Şükrü Yılmaz kontrolündeki otomobil, hemzemin geçitteki bariyerin çalışmamasından dolayı, o sırada ray kontrollerini yapmakta olan trenin altında kaldı.

ARAÇTAKİ 1 YOLCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 300 metre sürüklenen aracın yolcu mahallinde bulunan 1 kişi vefat ederken, şoför Şükrü Yılmaz ağır yaralandı. Öte yandan, treni kullanan makinist ise hafif yaralandı. Olay hakkındaki tahkikat devam ediyor.

Ankara'da feci kaza! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da feci kaza! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da feci kaza! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Şükrü Yılmaz, Otomobil, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkunç kaza Ankara'da yaşandı! Yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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