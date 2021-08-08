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Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

08.08.2021 18:07

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 kişinin içinde olduğu araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle su kanalı betonuna çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken, direksiyon başında bulunan babanın yaşam mücadelesi devam ediyor. Korkunç olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç'in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Tekirdağ Malkara ilçe girişi yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen araçta Nadim Sevinç'in kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi

BABA, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan baba Nadim Sevinç'in ise ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan baba Nadim Sevinç'in yaşam savaşı verdiği bildirildi. Savcılık ve Polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmına sıkışan Elif Tuğçe Coşkun'un cenazesi kaza kırım ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Aynı aileden 3 kişiye mezar olan kaza kameralar tarafından anbean görüntülendi
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

Devlet Hastanesi, Tekirdağ, Malkara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika


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