Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı - Son Dakika

İstanbul'dan yola çıkan Nadim Sevinç'in (59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Tekirdağ Malkara ilçe girişi yakınlarına geldiği sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada hurdaya dönen araçta Nadim Sevinç'in kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BABA, YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan baba Nadim Sevinç'in ise ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan baba Nadim Sevinç'in yaşam savaşı verdiği bildirildi. Savcılık ve Polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın ön kısmına sıkışan Elif Tuğçe Coşkun'un cenazesi kaza kırım ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarılarak cenaze aracıyla Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza, bölgede bulunan bir güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.