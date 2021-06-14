Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı - Son Dakika

Ankara-Eskişehir kara yolunun Temelli mevkiinde yaşanan kaza, bir aileyi dağıttı. Eskişehir yönüne giden İrfan İnanlı idaresindeki 16 ALZ 879 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak, yan yolda park halinde bulunan 06 PSL 56 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın içerisindekiler şiddetli şekilde darbe aldılar.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazada, sürücü ve kızı Seda(2) yaralanırken, eşi Esra ve oğlu Aybey Taha(6) İnanlı hayatını kaybetti. Yaralı sürücü ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK KIZIN DURUMU AĞIR

Tedavi altına alınan yaralılardan küçük kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ölen anne ve oğlunun cenazeleri de kaza yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.