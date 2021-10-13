Ankara'da akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, önce taklalar attı ardından da yol kenarındaki levhaya saplandı. Ortalık kan gölüne döndü.
Saat 00.00 sıralarında Ankara'nın Keçiören ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarında H.Ü. kontrolündeki 06 BIY 735 plakalı otomobil, Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinden Kızılay'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil uyarı levhalarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri otomobilin sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik levhasına saplandı - Son Dakika