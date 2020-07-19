Korkunç kaza güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bursa'nın İznik ilçesinde bir motosikletin otomobile çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece 01.00 sıralarında Topkapı caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolunda ilerleyen plakasız motosiklet sürücüsü E.Ş., S.A.'nın kullandığı 16 LJZ 90 plakalı tali yoldan çıkan kamyonete çarptı. Motosiklet sürücüsü kanlar içinde yere yığıldı. Kamyonette bulunan S.N.O.'da yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA