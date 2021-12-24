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Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı - Son Dakika

Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı

24.12.2021 19:32

İstanbul Başakşehir'de dün sabah saatlerinde çocuğunu okula götürmek için evden çıkan işitme engelli anne ve çocuk yolun karşısına geçmek istedikleri esnada bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken anne ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Rabia Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında İbrahim Arda Oruç isimli 4. sınıf öğrencisi çocuğunu okula götürmek isteyen işitme engelli anne Filiz Oruç çocuğu ile birlikte caddeden karşı tarafa geçmek istedi. Yolun yarısına gelip durduktan sonra karşı tarafa geçmek isteyen anne ve çocuğa minibüs çarptı. Çarpmanın etkisi ile küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken anne ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR YAKALANARAK TUTUKLANDI

Kaza sonrasında minibüs şoförü Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kayabaşı Karakol Ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Feci kaza! Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı

KÜÇÜK ÇOCUK GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Kaza sonrasında yaşamını yitiren 4. sınıf öğrencisi İbrahim Arda Oruç ise bugün Cuma namazına müteakip Başakşehir İmam-ı Azam camiinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Feci kaza! Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
Feci kaza! Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
Feci kaza! Çocuğunu okula götüren işitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı
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Başakşehir, Minibüs, Engelli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkunç kaza! İşitme engelli anneye ve çocuğuna minibüs çarptı - Son Dakika
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