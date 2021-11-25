Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu - Son Dakika

Mersin'de yolun karşısına geçmek istediği sırada araba çarpan A.A. isimli vatandaşın bacağı koptu. Korkunç kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

YERİNE DİKİLEMEDİ

Fatih Mahallesi'nde, 21 Kasım günü saat 02.30 sıralarında, yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.'ya otomobil çarptı. A.A.'nın bacağı koparken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla A.A. hastaneye kaldırıldı. A.A.'nın kopan bacağı yerine dikilemedi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kaza yerinde araca ait olduğu belirlenen dikiz aynası ve kanlı tamponu incelemeye aldı, aracın marka ve modeline ulaştı. Ekipler, kaza tarihi ve saatine orantılı olarak çok yönlü yapılan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden 200 aracı taradı. Yapılan çalışmayla plakası belirlenen aracın sürücüsü Ö.İ., kazadan bir gün sonra yakalanıp gözaltına alındı.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin çarpması sonucu bacağı kopan A.A.'nın metrelerce ileriye fırladığı görüldü.