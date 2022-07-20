Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti

20.07.2022 14:22

İstanbul Başakşehir'de yaşanan trafik kazasında araç içinde sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle bölgede trafik kısa süreli olarak aksarken, yol için temizleme çalışması yapılmaya başlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Tezer Esen (53) yönetimindeki kamyon, Fenertepe Kavşağı'nda Veysel Demir idaresindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Tezer Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden çıkartılan Esen'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kaza yapan araçları kaldırma ve yolu temizleme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

Veysel Demir, Marmara, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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