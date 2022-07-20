Kaynak: AA

Veysel Demir, Marmara, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç kaza! Kamyon sürücüsü, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti - Son Dakika

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