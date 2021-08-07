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Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi

07.08.2021 08:51
Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'de Kiraz istikametine doğru giden bir motosiklet ile karşıdan gelen bir kamyon kafa kafaya çarpıştı. Motosiklette bulunan 5 yaşındaki küçük kız ile babası yola savruldu. Baba-kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün akşam saat 23.30 sıralarında Şemsiler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Özkan (36) idaresindeki motosiklet ile Alaşehir istikametinden Kiraz yönüne gitmekte olan H.L. yönetimindeki silaj yüklü kamyon henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çarpıştı.

BABA-KIZ YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü baba Bekir Özkan ve yolcu konumunda bulunan kızı Neriman Özkan (5) yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde baba Özkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilirken, ağır yaralı durumdaki küçük kız ise ambulansa alınarak Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kamyon sürücüsü H.L., gözaltına alınırken, baba ve kızının hayatını kaybettiği kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi

Bekir Özkan, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kaza! Motosikletten yola savrulan baba-kız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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