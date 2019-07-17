Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
6 saat önce
Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
Isparta- Konya
karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
(İHA)
İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi