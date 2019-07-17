Son Dakika Haberleri: Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
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Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

6 saat önce

Isparta-Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var, System.String[]
Isparta- Konya karayolu üzerinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
(İHA)
Isparta, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:15 Kaynak: İHA
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