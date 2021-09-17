Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor - Son Dakika

Sabah saatlerinde Midyat'tan Gercüş yönüne giden Ramazan Kardaş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Araç, hurdaya dönerken, sürücü Kardaş da koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardaş, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Ağır yaralı olduğu belirlenen Ramazan Kardaş, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.