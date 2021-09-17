Sabah saatlerinde Midyat'tan Gercüş yönüne giden Ramazan Kardaş'ın kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yön levhasına çarptı.
Araç, hurdaya dönerken, sürücü Kardaş da koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardaş, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak, ambulansla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olduğu belirlenen Ramazan Kardaş, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Korkunç kaza! Yön levhasına ok gibi saplanan otomobilin sürücü hayatta kalma mücadelesi veriyor - Son Dakika