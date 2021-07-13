Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da yolcu taşıyan bir otobüs uçurumdan düştü. Yaklaşık 150 metre yüksekten düştüğü aktarılan otobüsün içindeki 34 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de ağır yara aldı. Diğer taraftan hayatını kaybedenlerin yakınları, kimlik tespiti için geldikleri kaza yerinde uzun kuyruklara neden oldu.

Bolivya basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Chuquisaca eyaletinde Potolo ile Sucre şehirleri arasındaki yolda bir yolcu otobüsü uçurumdan yuvarlandı. Kazada, 34 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. ÖLENLERİN YAKINLARI KİMLİK TESPİTİ YAPTI Chuquisaca Trafik Operasyon Birimi Müdürü Jose Luis Assaf, "Buradaki durum gerçekten çok acı verici. Ölenlerin yakınları kimlik tespiti için olay yerine geldiler, yaşadıkları gerçekten çok üzücü anlar." açıklamasında bulundu. 10 YOLCUNUN DURUMU KRİTİK Otobüsün 150 metreden fazla yüksekten düştüğünü aktaran Assaf, çevredeki hastanelere kaldırılan 10 yaralının içinde durumu ağır olanların bulunduğunu belirtti. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza nedeniyle başlayan arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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