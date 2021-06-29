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Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı - Son Dakika

Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı

29.06.2021 15:47

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan kazada otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayata veda etti. Oğlunun uzun süre babasının başında gözyaşı dökmesi ise yürekleri burktu.

İslamhaneleri Mahallesi Bodrum- Turgutreis karayolu üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre İslamhaneleri Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan motosikletine yakıt alan Yusuf Acar, refüjdeki boşluktan yolun karşı şeridine geçmeye çalıştı. O esnada Turgutreis'ten Bodrum istikametine süratli bir şekilde seyrettiği iddia edilen otomobil, motosiklete çarptı.

Kazada yaşamını kaybeden babasının başında çaresizce gözyaşı döktü

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletinden düşerek yol kenarına sürüklenen Acar, kaldırıma çarptı. Ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı haber alan Acar'ın yakınları da olay yerine geldi.

OĞLUNUN GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Oğlu İsmail Acar'ın, uzun süre babasının başında gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yusuf Acar'ın cansız bedeni ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dereköy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve güneş enerjisi işleri yapan firmada gece bekçiliği yapan 60'lı yaşlardaki Yusuf Acar'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı

Yusuf Acar, Turgutreis, Otomobil, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı - Son Dakika


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