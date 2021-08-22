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Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı - Son Dakika

Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

22.08.2021 17:00

Konya'da üniversiteli gençlerin kullandığı otomobilin, aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ve Hasan Yazar'ın cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Yaralı sürücü Mehmet Demirel'in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kuyucu ile Işık'ın kazadan 2 saat önce birlikte fotoğraf paylaştıkları öğrenildi.

Hayatlarının baharındaki 3 genç, aşırı hızın neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza sırasında araçta olan 4 gencin sözleşip bir araya geldikleri ve acı olayın aşırı hızdan kaynaklandığı ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBETTİ, ARAÇ TAKLALAR ATTI

Mehmet Demirel yönetimindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjdeki ağaçları kırıp takla attı. Otomobildeki üniversiteli gençlerden Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar (21) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Mehmet Demirel ise ağır yaralandı. Demirel, kaza yerine sevk edilen ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaşamını yitiren gençlerin cenazeleri ise Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülüp, buradaki otopsilerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi.

Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

KAZADAN ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

Gençlerin dün gece sözleşip bir araya geldikleri, bir süre eğlendikten sonra evlerine döndükleri öğrenildi. Hayatını kaybeden gençlerden Narter Kuyucu'nun Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü öğrencisi, Hasan Yazar'ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi, Aybüke Ece Işık'ın ise üniversite sınavına girdiği, tercih sonuçlarını beklediği öğrenildi. Gençlerden geriye, kazadan 2 saat önce, Aybüke Ece Işık ile Narter Kuyucu'nun birlikte sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf kaldı.

Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

KAZANIN NEDENİ AŞIRI HIZ

Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ile Hasan Yazar'ın cenazelerinin bugün toprağa verilmesi beklenirken, trafik polislerinin düzenlediği rapora göre kazanın, aşırı hız nedeniyle yaşandığı bildirildi.

Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı
Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı

Mehmet Demirel, Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı - Son Dakika


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