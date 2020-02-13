Korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu - Son Dakika

Korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

6 saat önce

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı.

Korkunç kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu, System.String[]

İzmir'in Bergama ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yolu meydana geldi. İddiaya göre, 35 F 9896 plakalı kamyon ile işçi taşıyan 35 VNN 46 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Meydana gelen korkunç kazada can pazarı yaşanırken, kazada hayatını kaybeden vatandaşların isimleri de belli oldu. İlk belirlemelere göre kazada kamyon şoförü İsmail Ökemen, işçiler Ramazan Kömürcü, Mehmet Ali Çakmak ve vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız kaza yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada yaralanan minibüs şoförü Ömer Faruk Özdemir (41), Cemal Vahaplar (35), Vahap Kartal (41), Joni Samkharadze (31), Simon Samkhradze (28), Önder Karakaya (39), Erkan Aktürk (43) ve Erkan Yıldız (34)'ın tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.

(Derya Varol Mercan - İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:40 Kaynak: İHA
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