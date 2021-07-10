Korkunç kazada Polonyalı turistler yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi - Son Dakika

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde akşam saat 23.30 sıralarında meyana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, alışveriş yaptıktan sonra otellerine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Polonya uyruklu Maksym Marek Jasinskı ve Katarzyna Anna Hegerle'ye (24), Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen otomobil çarptı.

70 METRE SÜRÜKLENDİLER

Aşırı hızlı olan otomobilin çarptığı iki turist çarpmanın etkisiyle yaklaşık 70 metre sürüklenirken otomobil ise ancak 200 metre sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan kontrolde iki turistin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.