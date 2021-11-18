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Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika

Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

18.11.2021 00:36

Kırıkkale'de sivil polis aracı ile otomobilin çarpıştığı feci kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı. Kaza, akşam saatlerinde Hoca Ahmed Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Ö'nün kullandığı 71 AAG 583 plakalı sivil polis aracı ile Hakan Aydın idaresindeki 71 ACF 254 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Hakan Aydın (32) ile Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Ö. (29) ve Ali A. (51) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Narkotik polislerin ise görevde olduğu belirtilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Maddi hasarın oluştuğu hafif ticari araç ile otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kırıkkale, Otomobil, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkunç kazada sivil polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Son Dakika
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