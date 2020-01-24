Korkunç kazadan sağ çıktı, 2 gün sonra da maça çıktı! Yıldız kaleci... - Son Dakika
Son Dakika Spor Korkunç kazadan sağ çıktı, 2 gün sonra da maça çıktı! Yıldız kaleci... - Son Dakika Spor

Korkunç kazadan sağ çıktı, 2 gün sonra da maça çıktı! Yıldız kaleci...

17 dakika önce

Bu bir ilandırOlay, geçtiğimiz pazartesi gerçekleşti.

Korkunç kazadan sağ çıktı, 2 gün sonra da maça çıktı! Yıldız kaleci..., System.String[]

Bu bir ilandır


Olay, geçtiğimiz pazartesi gerçekleşti. Çarşamba günü de hiçbir şey olmamış gibi maçtaydı!


Manchester United'ın Arjantinli kalecisi Sergio Romero'nun lüks aracının bariyerlere girdiği polis raporlarında yer aldı. Romero, kazayı yara almadan atlattı ve 2 gün sonra Burnley ile oynadıkları lig maçı için karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.


Gerçek ise maçtan sonra ortaya çıktı! Romero'nun arabasının kontrolünü kaybettiği sırada başka bir araca da çarptığı, o aracın içinde ise bir anne ile iki kızının olduğu belirtildi...


MAN UNITED'I YENEN BURNLEY, KUPADA NORWICH'İ KONUK EDECEK!


Old Trafford'da müthiş baskıya direnen ve kaleyi bulan 2 şutunda da gol atmayı başaran Burnley, Premier Lig'in alt sıralarında ufak bir sıçrama yaptı ve 13. sıraya kadar yükseldi.


Yarın ise Federasyon Kupası'nda Norwich'i konuk edecekler. Joe Hart, Erik Pieters ve Aaron Lennon'ın ilk 11'de maça başlamaları bekleniyor. En büyük gol umudu ise Manchester United'ı yıkan gollerden birini atan Chris Wood olacak.


Manchester United, Sergio Romero, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:26 
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