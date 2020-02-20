Korkunç kazanın görüntüleri saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sabaha karşı meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Feci kazada biri ters yönde diğeri ise kendi istikametinde seyreden iki otomobilin çarpışma anları kameraya böyle yansıdı.



Kaza saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametten gelen U.E. yönetimindeki 20 NL 953 plakalı otomobille M.G. yönetimindeki 01 ETK 69 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış, kazada Savaş Sağır (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, sürücü U.E. ise sıkıştığı otomobilden uzun uğraşlar sonucu kurtarılmıştı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde biri ters yönde diğeri ise kendi yolunda iki otomobil hızlı bir şekilde ilerliyor. Kafa kafaya çarpışan araçlardan biri karşı şeride savrulurken, hurdaya dönen araçlardan bazı vatandaşlar kendi imkanları ile çıkıyor. Sıkışan kazazedeler ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçlardan çıkarılıp hastaneye kaldırılıyor. - AYDIN