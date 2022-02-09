Korkunç kazanın net görüntüsü kameralara yansıdı! Karşıdan karşıya geçmek istemişti - Son Dakika

Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinden Bursa istikametine seyir halinde olan Cihan D. (35) yönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, karayolundan karşıya geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e (40) çarptı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

Öte yandan kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde karşıya geçmek için yürüyen kadına arabanın çarptığı ve kadının çarpmanın etkisiyle ileriye fırlayıp yerde sürüklendiği görülüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.