Korkunç kazayı işaret diliyle anlattı - Son Dakika
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Korkunç kazayı işaret diliyle anlattı

05.07.2022 13:35
Korkunç kazayı işaret diliyle anlattı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen korkunç kazada yaralanan yolcular konuştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen korkunç kazada yaralanan yolcular konuştu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bu sabah saat 07.00 sıralarında Nilüfer Seyahat firmasına ait 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Kazadan sonra kısa süre içerisinde hastaneye kaldırılan yaralılar, korkunç kaza anına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esra Okuyucu, korkunç kazayı işaret diliyle anlattı.

Yaralılardan Görkem Göçmen, "Açıkçası hatırlamıyorum. O sırada uyuyordum. Ondan sonra otobüs yan yattı. Sonra çıktık otobüsten, çok kalabalık ve karışıktı. Ambulansla getirdiler" dedi.

Yolculardan Nergis Kılıç "Çocuklar arkada yatıyordu. Araba bir anda dengesini kaybetti ve takla attı. Çocukları camdan diğer yolcular çıkarmış galiba. Çocukların belinde, sırtında yaralar var galiba" dedi.

Yaralılardan Nedret Erol da, otobüs şoförünün uyuma ihtimali olduğunu ifade ederek, "Kazadan önce iki tehlike atlattık. Edirne çıkışında bir tırın arkasına girdi, otobüs şöyle bir sallandı" dedi. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Korkunç kazayı işaret diliyle anlattı - Son Dakika

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