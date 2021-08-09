Korkunç motosiklet kazası! Bariyerlere çarpıp 30 metre sürüklendi, sürücü olay yerinde can verdi - Son Dakika

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İstanbul- İzmir Otoyolunda saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada, 37 yaşındaki Harun Günnü'nün (37) kullandığı 10 HG 399 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

YERDE METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Motosikletten düşen sürücü Harun Günnü metrelerce sürüklenirken, devrilerek kayan motosikletse 30 metre sürüklendi. Çevrede bulunan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları kontrolde Harun Günnü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazada hayatını kaybeden Günnü'nün cenazesi incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Motosikletin çekici yardımıyla otoparka kaldırılmasının ardından Bursa-İzmir istikametinde trafik normalde döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.