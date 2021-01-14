Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

İngiltere'de kan donduran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki şahıs, yolda dolaşan genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.

ANAHTARINI BULAMAYINCA YÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

19 yaşındaki genç kız, 31 ocak 2019 tarihinde bir gece kulübünde alkol aldıktan sonra sarhoş bir şekilde eve geldi. Genç kız, anahtarını kaybettiği için eve giremeyince yürümeye başladı. Daha sonra yolda karşılaştığı Pawel isimli şahıs, yardım etme bahanesiyle genç kızı arabasına bindirdi.

TECAVÜZ EDİP NEHRE ATTI

Evli olan Pawel, genç kıza tecavüz ettikten sonra cansız bedeni arabaya koyup nehre attı. Libby'nin cansız bedeni olaydan altı hafta sonra bulundu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tecavüz ve cinayetle suçlanan şahıs ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.