Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü - Son Dakika

Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

14.01.2021 22:14
Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü, System.String[]

İngiltere'de, evli 2 çocuk babası Pawel Relowicz isimli şahıs, 19 yaşındaki Libby Squire'ye tecavüz ettikten sonra vahşice öldürdü. Zanlı, daha sonra genç kızın cansız bedenini nehre attı.

İngiltere'de kan donduran bir olay yaşandı. 26 yaşındaki şahıs, yolda dolaşan genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü.

ANAHTARINI BULAMAYINCA YÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

19 yaşındaki genç kız, 31 ocak 2019 tarihinde bir gece kulübünde alkol aldıktan sonra sarhoş bir şekilde eve geldi. Genç kız, anahtarını kaybettiği için eve giremeyince yürümeye başladı. Daha sonra yolda karşılaştığı Pawel isimli şahıs, yardım etme bahanesiyle genç kızı arabasına bindirdi.

TECAVÜZ EDİP NEHRE ATTI

Evli olan Pawel, genç kıza tecavüz ettikten sonra cansız bedeni arabaya koyup nehre attı. Libby'nin cansız bedeni olaydan altı hafta sonra bulundu.

Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Tecavüz ve cinayetle suçlanan şahıs ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü
Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü

İngiltere, Tecavüz, Alkol, Ocak, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Korkunç olay! Cani adam, genç kıza tecavüz edip vahşice öldürdü - Son Dakika Dünya


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