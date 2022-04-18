Korkunç olay: Genç kadın başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

Sarıyer'de 42 yaşındaki bir kadın yaşadığı evde kapısı kilitlenmiş olan odasında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayla ilgili tabancaya el koyan polis kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 10.00 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde 42 yaşındaki kızı Özlem Akyol ile yaşadığı evden çıkan babası Hıdır Akyol işyerine gitti. Sabah saatlerinde kızından haber alamayan Hıdır Akyol, diğer yakınları Erol Akyol ve Erdal Akyol ile birlikte yaşadığı eve geri geldi. Eve giren yakınları kapısı kilitli olan odaya tornavida ve keser yardımıyla girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Kadını başından silahla vurulmuş halde gören babası ve yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine inceleme yapan polis ekipleri, kadının yanı başında bulunan tabancaya el koydu. Polis ekipleri kadının intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.

CENAZESİ ÇIKARKEN YAKINLARI FERYAT ETTİ

Öte yandan olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadının cenazesi çıkarıldığı esnada yakınları feryat etti. Acılı ailesinin teslim aldığı kadının cenazesi, Sarıyer İmam Hüseyin Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(Doğan Can Cesur - Hasan Zahid Ezim/ İHA)