Korkunç olayın yaşandığı binada kimse kalmak istemiyor - Son Dakika
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Korkunç olayın yaşandığı binada kimse kalmak istemiyor

6 saat önce

Tokat'ta psikolojik sorunlar yaşayan genç kadının 10 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra kendini astığı evin bulunduğu apartmanda yaşayan komşuları, binayı terk etti.

Korkunç olayın yaşandığı binada kimse kalmak istemiyor, System.String[]

Tokat'ta psikolojik sorunlar yaşayan genç kadının 10 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra kendini astığı evin bulunduğu apartmanda yaşayan komşuları, binayı terk etti.


Tokat Devlet Hastanesi'nin ana okulunda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tuğba Uzun (37), evinde oğlu Kayra'yı (10) bıçaklayarak öldürdükten sonra, kendini asarak yaşamına son vermişti. Büyükbeybağı Mahallesi'ndeki Vakıflar Bölge Müdürlüğü Lojmanlarının 2'nci katında gerçekleşen acı olay sonrasında apartman sakinleri de binayı boşaltmaya başladı. 8 dairelik apartmanda dolu olan 6 dairenin 4'ü boşaltılırken, kalan 2 dairede yaşayanların da yakın zaman sonra binadan ayrılacağı öğrenildi. Olay yaşandıktan hemen sonra binanın boşaltılmaya başladığını söyleyen Mahalle Muhtarı Mehmet Yoldaş, "Burası vakıfların lojmanı. Çocuklar korkuyor diye aileler durmadı. Üstte birisi duruyor, diğeri de bekar, gerisi de boş. Rabbim kimsenin aklını başından almasın. Kolay değil kimse evladını öldürmez ama akıl gittiği zaman kolay mesele değil. İşin içini kimse bilmiyor, aile içi bir olay" dedi.


Muhtar Yoldaş, olayın hemen ardından taşınanlar olduğunu belirterek, "Ev bulan taşındı, çocukları olanlar korktuğu için binayı boşalttı. Bu binaya ben bile girmeye çekiniyorum. Çocuklar, kadınlar korkuyorlar" diye konuştu. - TOKAT

Devlet Hastanesi, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:24 Kaynak: İHA
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