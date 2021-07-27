Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor

Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama meydana geldiği bildirildi. Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

AKARYAKIT TANKLARININ BULUNDUĞU BİR ALANDA MEYDANA GELDİ

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

OLUŞAN DUMAN KİLOMETRELERCE ÖTEDEN GÖRÜLDÜ

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi. Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Halktan evlerinden çıkmamaları ve pençelerini açmamaları istendi.