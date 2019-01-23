Son Dakika Haberleri: Korkunun adı "jeopolitik resesyon"

Korkunun adı "jeopolitik resesyon"

41 dakika önce

Davos toplantılarına katılan 3 binden fazla bürokrat, iş adamı, siyasetçi ve akademisyen küresel durgunluğa yol açabilecek jeopolitik risklerden korkuyor.

Korkunun adı
Davos toplantılarına katılan 3 binden fazla bürokrat, iş adamı, siyasetçi ve akademisyen küresel durgunluğa yol açabilecek jeopolitik risklerden korkuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:52 

Ekonomi
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