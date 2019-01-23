Korkunun adı "jeopolitik resesyon"
41 dakika önce
Davos toplantılarına katılan 3 binden fazla bürokrat, iş adamı, siyasetçi ve akademisyen küresel durgunluğa yol açabilecek jeopolitik risklerden korkuyor.
Davos toplantılarına katılan 3 binden fazla bürokrat, iş adamı, siyasetçi ve akademisyen küresel durgunluğa yol açabilecek jeopolitik risklerden korkuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:52
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