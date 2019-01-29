Son Dakika Haberleri: Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu

Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu

34 dakika önce

Elazığ'da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup camiye sığınan çocuk, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Korkup Evden Kaçan Çocuk Camide Bulundu, System.String[]
Elazığ'da derslerini yapmadığı için eve gelen babasından korkup camiye sığınan çocuk, jandarma ekipleri tarafından bulundu. Olay, merkeze bağlı Yazıkonak Beldesi Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki M.E.K, akşam saat 18.00 sıralarında arkadaşları ile sokakta oyun oynarken babasının eve geldiğini gördü. Yarı yıl tatilinde verilen ödevlerini yapmayan çocuk, babasından korkarak evden kaçtı. Aile, kendi imkanlarıyla yaptığı aramada çocuğunu bulamayınca saat 23.00 sıralarında durumu Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Devreye giren jandarma ekipleri bölgeye dağılarak detaylı arama çalışması yaptı. 2 saatlik arama sonrasında saat 01.00 sıralarında Hıdırbaba Camiine fener tutan ekipler içerideki çocuğu fark etti. İmama ulaşan ekipler kilitli kapıyı açtırarak çocuğu alıp ailesine teslim etti.

Evden ayrıldıktan 6 saat sonra bulunan çocuğun sağlık kontrolünden geçirildiği, durumunun iyi olduğu bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

Yazıkonak, Elazığ, Jandarma, Güncel
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