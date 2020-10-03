Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika

Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da korkusunu yenerek kedi dostu olan Ahmet Barut, çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Diyarbakır'da korkusunu yenerek kedi dostu olan Ahmet Barut, çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor.

Kedilerle dostluğa uzanan hikayesini AA muhabirine anlatan Barut, kedi korkusunu 2 yıl önce hayvansever bir arkadaşının desteğiyle yendiğini söyledi.

Barut, "Dokunamıyordum. Kedilere alerjim vardı. Dokunmaktan bile ürküyordum. Zamanla bunu atlattım ve kedilere dokunmaya başladım. Daha sonra kendiliğinden geldi o sevgi. Sevgi ile kedilere olan alerjim yok oldu. Artık kedilerle kontak kurmakta hiç zorluk çekmiyorum." dedi.

Kedilere hem sevgi gösterdiğini hem de gıda ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Barut, "Bu mahallede yaklaşık 40 kedi var. Yemek dağıtırken de dişi, gebe ve yavrulara pozitif ayrımcılık yapıyorum. Çünkü onlar yemeğe ulaşmada zorluk çekiyor. Satın aldığım ciğer ve diğer yemleri kedilere ulaştırıyorum." diye konuştu.

"Mahalledeki kediler çocuklar tarafından da korunan ve beslenen bir konuma geldi"

Barut, kedilerle iletişim kurmanın kilit noktasının güvene dayandığını aktardı.

"Kediye güven vermek ve yaklaşmak için önce elinizi burnuna götürerek koklamasına izin vereceksiniz" ifadesini kullanan Barut, korkuyu kedilerle birlikte yendiklerini belirtti.

Barut, hayvanlara duyduğu sevgiyi çevresinde başta çocuklar olmak üzere herkese aşılamaya çalıştığını dile getirerek, böylece mahalledeki çocukların hayvanlara kötü davranmasının da önüne geçtiğini vurguladı.

Çocukların daha önce korku nedeniyle kedilere karşı şiddet içeren yaklaşımları olduğunu anlatan Barut, "Kediler hakkında çocuklara bilgi verdim. Korkmamaları gerektiğini, kedilerin zararsız olduğunu söyleyerek onlara yaklaşmalarına vesile oldum. Taş atma olayları zamanla yemeklerini kedilerle paylaşmaya dönüştü. Bu sevindirici bir durum. Artık bu mahallede kediler çocuklar tarafından da korunan ve beslenen bir konuma geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Barut, mahalledeki her bir kediye çocuklarla isim verdiklerini ifade ederek, mahalle sakinlerinin de hayvan sevgisinden dolayı kendilerini teşvik ettiğini, teşekkürlerini ilettiğini aktardı.

Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor
Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor
Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor
Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor

Ahmet Barut, Diyarbakır, Kedi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Korkusunu yenip kedi dostu olan esnaf çocuklara hayvan sevgisi aşılıyor - Son Dakika

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