Korkusuz astsubaylar nefes kesti

Korkusuz astsubaylar nefes kestiBin 636 astsubay jandarma teşkilatına katıldıİçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Terör örgütü güvenlik güçlerimizin karşına çıkamaz hale gelmiştir"İZMİR - İzmir 'de Teröristle Mücadele Harekatı Kursu'nu başarıyla tamamlayan bin 636 astsubay mezun olup jandarma teşkilatına katılırken, kahraman gösterileri nefes kesti. Ankara 'da 10 ay boyunca Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda akademik eğitimi tamamladıktan sonra, İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda 2 ay Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu başarıyla tamamlayan bin 468 erkek, 168'i kadın astsubay için mezuniyet töreni düzenlendi.Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı'nda düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Dönem Birincisi Astsubay Çavuş Çağrı Kart tarafından yaş kütüğüne plaket çakılırken, akademiyi dereceyle bitirenlere de diplomaları verildi. Ardından mezuniyet andı yapılarak, Jandarma Marşı okundu.Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, törene katılmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun yurtdışı programı nedeniyle programa katılamadığını ve selamlarını getirdiğini söyledi."Fedakar gençler yetiştirmek en önemli vazifemiz" Türkiye 'nin zor ama kıymetli bir coğrafyada yer aldığını belirten Mehmet Ersoy, "Yedi düvelin gözünün üzerinde olduğu, içeride ve dışarıda fitnenin her türlüsünün 7/24 fesat ürettiği, şeytanın aklına gelmeyecek her türlü entrikanın çevrilmeye çalışıldığı bu vatanda, huzur ve güven içinde yaşayabilmek için iyi yetişmek, iyi yetiştirilmek ve elbette ki işimizi çok iyi yapmak durumdayız. Bu milletin huzurunu, emniyeti, canını, malını namusunu, cumhuriyetin bekasını, bu vatanın bölünmez bütünlüğünü emanet etiğimiz gençler elbette iyi yetişeceklerdir. Görevlerini namusları bilip, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan ima edeceklerdir. Oldukça kapsamlı, modern ve zorlu eğitimden sonra hedeflerimize ulaşmış olmak gurur vericidir. Ülkesini yürekten seve değerlerine bağlı, disiplin, fedakar gençler yetiştirmek bundan sonra da en önemli vazifemiz olacaktır" ifadelerini kullandı.Jandarma Genel Komutanlığı'nın teknoloji alanında üstün bir seviyeye ulaşarak güçlü ve etkin görev yapma imkanına kavuştuğunu belirten Ersoy, bu imkan ve kabiliyetlerin ileriki yıllarda da artarak süreceğini dile getirdi."Terör örgütü güvenlik güçlerimizin karşına çıkamaz hale gelmiştir"Güvenlik güçlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Cumhurbaşkanımız önderliği devletimiz hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadır. Yukarıdan aşağıya sağladığımız bu uyum, azim ve kararlılık, bütün olumsuzluklara rağmen azim ve kararlılıkla ülkemiz güvenli bir ülke olarak dimdik yoluna devam etmektedir. Yıllardır milletimizin ve bölge halkının canına ve malına kast eden, hayatını karartmaya çalışan 12-13-14 yaşındaki çocukları dağlara kaçırıp istismar eden, kanlı kalleş ve alçak eylemleriyle binlerce annenin gözyaşına neden olan bölücü terör örgütü eylem yapamaz, asla güvenlik güçlerimizin karşına çıkamaz hale gelmiştir. Bugün ülkemizin şükürler olsun her köşesine kahraman güvenlik güçlerimiz hakimdir. Her noktasında bütün asaletiyle devletimiz vardır. Yaylalarıyla, ovalarıyla, dağlarıyla, bağlarıyla bütün coğrafyamız insanlarımızın hizmetindedir. Diğer terör örgütleri ile mücadelemiz de aynı karalıkla devam etmektedir. Devletimiz bütün güvenlik güçlerimizin bu mücadelelerindeki başarıları için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamakta teknolojinin bütün imkanları evlatlarımızın emrine amade kılınmaktadır."Bin 636 astsubay teşkilata katıldıJandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil , bin 636 astsubayın eğitimlerini başarıyla tamamlayarak teşkilata katıldığını belirterek, "Karşınızda dimdik görev heyecanı içinde buluna günümüzün en son teknolojik vasıtaları ile bütün ileri teknoloji ürünü silah araç ve teçhizat yöntemlerini kullanarak, her türlü arazi, iklim koşullarında canı pahasına kahramanca son terörist etkisiz hale getirilince kadar mücadele edecek. Bu kapsamda her tülü suç örgütü ile jandarma teşkilatının ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte ülkemizin huzur ve güvenliği ile kamu düzenini sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı."Her türlü tehdidi yok edeceklerdir"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu , akademiyi başarıyla tamamlayan bin 636 astsubayın teşkilata katılmasının gururunu yaşadıklarını dile getirerek, "Jandarma teşkilatının sarsılmaz bir iradeyle çevik gibi disiplinli bu gençlerin, mukaddes emaneti teslim almak üzere huzurlarınızda dimdik durmaktalar. Bu ilim ve irfan yuvasında, istikbale talip zaman ve mekan ölçüleriyle 'kim var' diye seslenildiğinde 'ben varım, benim olmadığım yerde hiç kimse yoktur' anlayışı içinde, tarih bilinciyle yoğrulmuş, bedenen yetişmiş, ruhen olgunlaşmış bir genç nesli huzurlarınıza çıkarmanın manevi hazzı içindeyiz. Bu gençlik devletimizin bekasına, milletimizin dirlik ve birliğine, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden, hainlikte ve alçaklıkta sınır tanımayan her türlü ihanet şebekelerine ve şer odaklarına karşı cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatını feda etmekten çekinmeyecek, her türlü tehdidi yok edeceklerdir" diye konuştu.Gösteriler büyük beğeni topladıTörende, konuşmaların ardından kadın astsubayların da yer aldığı askerler, yakın dövüş hareketleri gösterisi sundu. Tüfekli hareketlerin de gerçekleştirdiği gösteriler izleyenlerden büyük beğeni topladı.Aileler gözyaşlarını tutamadıEğitimini tamamlayan mezunlar, tören geçişinin ardından uzman erbaşlar yakınlarıyla bir araya geldi.Kimisi evladına, kimisi torununa, kimisi eşine sarılarak hasret giderdi. Bir anne evladının üniforma şapkasını alarak başına takarken, 4 yaşındaki Deniz Buğra Bahar isimli çocuk da dayısını izlemeye komando kıyafeti ile geldi. Aileler büyük mutluluk yaşadıklarını ve gururlu olduklarını belirterek, "Allah onların ayaklarını taşa değdirmesin. Çok gururluyuz" dedi.