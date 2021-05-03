Korkusuz çocuklar sazlıkta yılan yakalıyor - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan çocuklar, su kenarındaki yılanları korkmadan yakalıyorlar.

Okulların tatil olmasının ardından ilçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan Sultan Sazlığı'nda ailesi ile vakit geçiren kız kardeşler, dayıları ile birlikte gördükleri yılanları korkmadan yakalıyor. Okullar tatil olduğu için zamanlarını sazlık yakınında geçirdiklerini söyleyen 10 yaşındaki Halime Sırtepe, "Virüs olduğu için okullar kapalı ve biz de burada oyun oynuyoruz. Yılan tutmaktan korkmuyorum. Dün dayımla tutmuştuk bir tane ve şimdi yine yılan tutabilirsek tutacağız. Bence ısırmaz" dedi. - KAYSERİ