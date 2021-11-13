Üye Girişi
Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

13.11.2021 03:25

Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan arasında 'Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imzalandı Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan arasında 'Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imzalandı.

Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan arasında 'Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imzalandı

İSTANBUL - Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan arasında 'Sinema Alanında Ortak Deklarasyon imzalandı. İmzaların ardından Korkut Ata Film Festivali Ödül törenine katılarak konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sanata ve sinemaya aksettirebileceğimiz o kadar çok şey var ki, hani mümkün olsa bu bolluğun zorlanmasıyla kendi kendisiyle form bulacaklar. Biz sorumluluğu omuzlamak durumundayız. Gerek ayrı ayrı, gerek bir ve beraberce üreteceğiz. Daha güçlü, daha kararlı olarak fikirden filme bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov ve Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbayev Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen imza törenine katılarak Sinema Alanında Ortak Deklarasyona imza attı. Törenin ardından bakanlar Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül törenine katıldı. Törene bakanların yanı sıra, sanat dünyasının önemli isimleri ve davetliler katıldı. Gecede Vefa Ödülü'ne Cengiz Aytmatov layık görülürken, ödül kızı ve oğluna takdim edildi. Festivalde başarı elde eden sinema ve belgeseller ödüllerine kavuştu.

"Sinema alanında biz sorumluluğu omuzlamak durumundayız"

Ödül töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk dünyasının birikimi çok fazla, binlerce yıllık tarihe sahip bir benliğin son derece özgün anlama, anlamlandırma ve anlatabilme yetisine sahibiz. Yaşayarak öğrendiklerimiz, şahitlerimizle kenara not ettiğimiz eşsiz bir hayat tecrübemiz, yarınlarımız bugünden şekillendirmek için dur durak bilmeden üreten engin bir fikir dünyamız var. İnsana dair en vurucu dram ve trajediler, geçmişimizde saklı ve bu gün bizimle yaşıyorlar. Heyecan verici, fantastik olay örgülerinin zengin ve derin romanlarının farkı, hikayeleri, destanları ve mitolojisi yine bizde. Sanata ve sinemaya aksettirebileceğimiz o kadar çok şey var ki, hani mümkün olsa bu bolluğun zorlanmasıyla kendi kendisiyle form bulacaklar. Biz sorumluluğu omuzlamak durumundayız. Gerek ayrı ayrı gerek bir ve beraberce üreteceğiz, daha güçlü, daha kararlı olarak fikirden filme bu yolu yürüyeceğiz. Daha iyisine birlikte ulaşacak, daha geniş kitlelerle birlikte buluşacağız. İnanıyorum ki her başarı daha fazlasının kapısını bizlere açacaktır" dedi.

"Türk dünyası için kültür ve sanat bağlamında ciddi bir irade ortaya koyulmuş oldu"

İmzalanan Sinema Alanında Ortak Deklarasyon'dan bahseden Bakan Ersoy, "Festival kapsamında Türk dünyasının sinema zirvesine yaptık. Genel çerçevesiyle birlikte neler yapabileceğimiz daha iyiye ve daha fazlasına nasıl ulaşacağımız tartışıldı. Fikir alışverişi yapıldı, deneyimler, birikimler paylaşıldı. Bu günde aynı fikir ve amaçları temel alarak bir sonraki aşamaya geçiş yaptık. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile birlikte çok kapsamlı bir bildiriye imzaları attık. Türk dünyası film fonunun oluşturulmasından ortak yapım anlaşmasına kadar birlikte izlenecek yol ve atılacak adımları karara bağladık. Türk dünyası için kültür ve sanat bağlamında ciddi bir irade ortaya koyulmuş oldu. Önemli bir dönemece geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah alınan kararları hızlıca hayata geçirip, alınan kararları sinema sektöründe hak ettiğimiz üretim ve gişe rakamlarına çıtasını kendimizin belirlediği kaliteli yapımlara hep beraber ulaşacağız" diye konuştu.

"Korkut Ata Film Festivali'nin 2'ncisini Bursa'da yapacağız"

"Korkut Ata Film Festivalinde 42 yapım seyirciyle buluştu. Bu değerli yapımların içinde uzun metraj, kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarışan 17 eserimizde var" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, "Bu yarışma bir galibiyet mücadelesi değil, birbirimizi daha ileriye taşımak için ilhamımızı şevkimizi, tutkularımızı, bilgi birikim ve fikirlerimizi paylaştığımız bir sanat soframızdır. Hepiniz katılımlarınızla bu sofrayı zenginleştirdiniz, bereketlendirdiniz. Bu birliktelik burada bitmeyecek elbette. Malumunuz olduğu üzere Türk Bakanları daimi konseyi 38. Dönem toplantısında Bursa şehrimiz 2022 Türk dünyası kültür başkenti ilan edildi. Bizde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivalinin 2. İnşallah gelecek yıl Bursa'da düzenleyeceğiz. Bizi en çok sevindiren, Türk dünyası ülkelerinin bu festivali sahiplenmiş olması, 2023 yılında Azerbaycan Şuşa'da ev sahipliği yapmak istiyor, 2024 Kazakistan, 2025'te Özbekistan, 2025'da Kırgızistan ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Film Festivali, Korkut Ata, Sinema, Film, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız 00:49 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı 00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü 21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı 20:28 Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:02 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli         
01:03
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi         
00:03
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün paylaşımı takım arkadaşlarının yorum yağmuruna tutuldu         
21:02
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu         
16:08
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 03:34:13. #1.12#
SON DAKİKA: Korkut Ata Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement