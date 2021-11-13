Üye Girişi
'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

13.11.2021 07:27

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni, Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İlk kez düzenlenen ve 13 ülkeden 42 filmin yarıştığı festivalde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi'nde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni düzenlendi. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival yoğun ilgi gördü. Ödül töreni öncesi ortak bildirinin imza töreni yapıldı. İmza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azebaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ile Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Azamat Camankulov katıldı.

İmzaların atılmasından sonra konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu protokolle birlikte finansal çözümler, bilgi aktarımları ortaklaşa düzenlenecek festival ve kültür haftaları ile iletişimin ve ortak yapımların önü açıkmış oluyor. Başarılı bir adım atmış oluyoruz. Gelecek nesillere çocuklarımıza gençlerimize ortak kültürümüzü, sanatımızı, sinemayı en etkili şekilde kullanacağız" dedi.

BAKAN ERSOY: BU YARIŞMA, BİR GALİBİYET MÜCADELESİ DEĞİL, PAYLAŞTIĞIMIZ BİR SANAT SOFRASIDIR

İmza törenini ardından Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali ödül töreni başladı. Törenin açılışını Bakan Ersoy yaptı. Ersoy konuşmasında, "Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nde 42 yapım seyirciyle buluştu. Bu değerli yapımların içinde uzun metraj kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarışan 17 eserimiz de vardı. Birazdan ödül takdimleri yapılacak. Ben şimdiden bu ödüllerin sahiplerini de tebrik ediyorum. Şunu da özellikle ifade etmek isterim, bu yarışma, bir galibiyet mücadelesi değil birbirimizi daha ileriye taşımak için ilhamımızı, şevkimizi, tutkularımızı, bilgi, birikim ve fikirlerimizi paylaştığımız bir sanat sofrasıdır. Hepiniz katılımlarınızla bu sofrayı zenginleştirdiniz bereketlendirdiniz. Eksik olmayınız. Bu birliktelik burada bitmeyecek elbette. Malumlarınız olduğu üzere Türksoy Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38'inci Dönem Toplantısı'nda Bursa şehrimiz '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' ilan edildi. Biz de 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'nin ikincisini inşallah gelecek yıl Bursa'da düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından ödül törenine geçildi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

'Türk Dünyası Kültürüne Katkı' ödülü Bakü Medya Merkezi Başkanı Arzu Aliyeva'ya sunuldu. Aliyeva'ya ödülü, Bakan Ersoy ve festivalin açılışı filmi Tomris'in başrol oyuncusu Almira Tursyn verdi.

İkinci katkı ödülü Özbek Kinomotografi Acentliği'ne sunuldu. Özbekistan Sinema Ajansı Başkanı Firdevs Abdülhalikov'a ödülü, Kazakistan Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanı Aktoty Raimkulova ve Alparslan dizisi başrol oyuncusu Barış Arduç tarafından takdim edildi.

Üçüncü katkı ödülü de Kazak Film Başkanı Akan Satayev'e verildi. Satayev'e ödülü, Özbekistan Medeniyet Bakanı Ozodbek Nazarbekov ve Alparslan dizisinde Akça Hatun'u canlandıran Fahriye Evcen tarafından verildi.

Dördüncü katkı ödülü Azerbaycan Medeniyet Bakanı Anar Kerimov ve Barbaros dizisi başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan tarafından Kırgız Film Sinema Stüdyoları adına Akzhovtoyibek Bolotovbaya'ya sunuldu.

Beşinci katkı ödülüne ise TRT layık görüldü. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'ya ödülü Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı Kayrat İmanaliyev Olcobayeviç ve Özbekistan'ın ünlü oyuncularından Sitora Farmonova tarafından verildi.

Festival kapsamında Vefa Ödülü'ne ünlü yazar Cengiz Aytmatov layık görüldü. Ödülü kızı Shirin Aytmatova ve oğlu Eldar Aytmatov'a aldı.

Belgesel Film Kategorisi'nde ise üçüncülük ödülüne layık görülen Saha Cumhuriyeti'nden 'Dilbilimci' filminin yönetmeni Eduard Novikov'a ödülü yönetmen Reis Çelik ve Gülizar Gubanova tarafından sunuldu.

Belgesel ikincilik ödülü ise Özbekistan'dan 'Halkın Cesareti' belgeseline verilirken, birincilik ödülü 'İkizler' filmiyle İranlı yönetmen Muhammed Alimuradi layık görüldü. Alimuradi'ye ödülü oyuncu Oktay Kaynarca ve Özbekistanlı oyuncu Dilnoza Kubuyava tarafından takdim edildi.

Kurmaca Film Yarışması kategorisinde jüri özel ödülünün sahibi Özbekistan'ın 'Tutkunluk' filmi oldu.

Kurmaca En İyi Senaryo ödülüne yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Özcan'ın üstlendiği Mavzer filmi layık görüldü.

En İyi Yönetmen Ödülü Kırgızistan'dan 'Şambala' filmi, En İyi Film Ödülü de Azerbaycan'dan 'Dağınık Ölümler Arasında' filmine verildi.

'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Film Festivali, Türk Dünyası, Korkut Ata, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı 07:58 Paris Hilton ile Carter Reum evlendi! Peş peşe giydiği gelinliklerle göz kamaştırdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu 04:05 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız 00:49 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı 00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum 23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü 21:46 Metropoll'ün yayınlanan son seçim anketinde ilginç sonuçlar! Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı'nın arasındaki fark düştü
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 18:27 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu

Son Dakika Haberleri
01:02 Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli
00:48 Sırp lider Milorad Dodik'den yeni açıklama: Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız
00:28 Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü
00:27 A Milli Takım'da deprem! Ozan Tufan yaşadığı sakatlık sonrası aday kadrodan çıkarıldı
00:04 Son kırmızı il de kategori değiştirdi! Artık 3 renkli korona haritasına geçtik
00:02 Çağla Şıkel yeni bir aşka yelken mi açtı? Ünlü model dedikodulara cevap verdi
23:49 Seda Sayan'a müstakbel gelini Miray Daner soruldu, alınan cevap şaşkınlık yarattı: Yasağım var
23:36 Barcelona, Dani Alves'i resmen renklerine bağladı! Efsane futbolcu, 5 yıl sonra Katalan devine geri döndü
23:34 Haberler.com'a özel açıklama yapan AK Partili Külünk'ten Muharrem İnce'yle ilgili çok konuşulacak sözler: Şüphe etmiyorum
23:29 Ali Babacan, doların 10 lirayı geçmesinden sonra Erdoğan'ın eski sözlerini gündeme getirdi: Kahroluyorum
TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak TOGG'un C segment sedan müjdesinde yeni detaylar! 2023'ün ilk çeyreğinde piyasaya tanıtılacak         
08:18
Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detayıyla ilgili konuştu: Anlatıldığı gibi değil Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesindeki koltuk detayıyla ilgili konuştu: Anlatıldığı gibi değil         
07:38
Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli Macron'dan küstah Türkiye açıklaması: Paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli         
01:03
Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü Meksika'da dehşete düşüren cinayet! Aracın bagajında bulunan 2 kadın yakılarak öldürüldü         
00:29
Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır Erdoğan'dan Türk dünyasına dikkat çeken mesaj: Güneşin yeniden doğudan doğmaya başlayacağı vakitler yakındır         
23:52
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı Sedat Peker'den aylar sonra yeni paylaşım! Mesajını jet ski üzerinden yayınladı         
20:28
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi         
17:19
Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor         
15:30
Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü         
15:03
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 08:36:33. #1.13#
SON DAKİKA: 'KORKUT ATA TÜRK DÜNYASI' FİLM FESTİVALİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement