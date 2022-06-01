Korkut Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı - Son Dakika
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Korkut Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

01.06.2022 16:31
Korkut Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Korkut ilçesi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Korkut ilçesi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten kurslara katılan kursiyerlerin hazırladığı ürünler sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen sergide ilçe merkezi, belde ve köylerde açılan kurs öğrencilerinin el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı.

Açılışın ardından sergiyi gezen Kaymakam Oğuzhan Ocak, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mekin Bingöl ve usta öğreticilerden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Programa, Belediye Başkan Vekili Bayram Özmen, Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, Emniyet Amiri Ersoy Çimen, kurum amirleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.

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Kaynak: AA

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