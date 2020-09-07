Korkut ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem, korkuttu - Son Dakika

MUŞ'un Korkut ilçesinde saat 11.47'de meydana gelen 4.1 büyüklüğünde deprem, ilçe halkını korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), merkez üssü Muş Korkut olan 4.1 büyüklüğünde, yerin 9,6 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İlçe sakinlerinde büyük bir endişe uyandıran deprem, çevre illerde de hissedildi. AFAD'ın İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi. Yerin 9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerdeki vatandaşları da korkuttu. Sosyal medyada birçok kullanıcı depremin Van, Bitlis ve Muş illeri ve çevresinde hissedildiğini yazdı.

Depremi yaşayan vatandaşlar dışarıda bekleyişlerini sürdürüyor. İlçe Ziraat Odası Başkanı Mahsup Uslu, "Bugün Korkut ilçemizde bir deprem oldu. 3 Eylül 'de de 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha olmuştu. İlçe halkı olarak korkuyoruz ve tedirginiz bu nedenle dışarıda bekliyoruz. İnşallah üçüncü bir depremi yaşamayız" diye konuştu.

İlçede ikinci sefer depremin yaşandığını belirten ilçe sakinlerinden Mehmet Zeki Bilginer ise "Korkut halkı şu anda dışarıda. Allah beterinden korusun. Gerçekten deprem, çok zor bir durumdur. Depremi benim bir engelli oğlum vardı o hissetti. Lambaya baktı, bağırdı biz bağırmasıyla fark ettik" dedi