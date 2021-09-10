Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Korkut Kaymakamlığına atanan Oğuzhan Ocak, muhtarlarla bir araya geldi.

Bingöl Yedisu Kaymakamlığından Korkut Kaymakamlığına atanan Ocak, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonu'nda, mahalle ve köy muhtarlarıyla buluştu.

Mahalle ve köyler hakkında muhtarlardan bilgi alan Ocak, muhtarların karşılaşabileceği olası sorunlarda her zaman kendisini arayabileceklerini ve sorunları çözme odaklı çalışacaklarını belirtti.