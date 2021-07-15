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Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz 2021 Perşembe 23:58
Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, System.String[]

Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Muş'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili video gösterimiyle devam eden etkinlikte vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Programa, Kaymakam Fatih Uzun, Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, AK Parti İlçe Başkan Vekili Saim Akdeniz ve vatandaşlar katıldı.

Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz, Hisarcık, Korkut, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika


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