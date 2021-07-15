Korkut'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Son Dakika

Programa, Kaymakam Fatih Uzun , Belediye Başkanı Sami Pekbay , İlçe Emniyet Amiri Muhammet Demiral, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, AK Parti İlçe Başkan Vekili Saim Akdeniz ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili video gösterimiyle devam eden etkinlikte vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı.

Belediye binası önünde düzenlenen etkinlikte şehitler için dualar edildi, Kuran-ı Kerim okundu.

Muş 'un Korkut ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

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