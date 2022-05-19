Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

19.05.2022 14:54
Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Muş'un Korkut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Muş'un Korkut ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Korkut Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Gündoğdu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Kaymakam Oğuzhan Ocak, Belediye Başkanı Sami Pekbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Laloğlu, atletizm yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.

Törene, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Hizan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı Hizan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Korkut'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı - Son Dakika


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