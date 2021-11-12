Korkut'ta emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında emniyet kemeri uygulaması yapıldı.
Çarşı merkezindeki uygulamada Kaymakam Oğuzhan Ocak, sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.
Ocak, sürücülere emniyet kemeri kullanımının faydalarıyla ilgili broşür dağıttı.
Programa, Belediye Başkan Vekili Şahin Bilgin, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce de katıldı.
Kaynak: AA
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