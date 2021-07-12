Korkut'ta kadın kursiyerlerden aşılanma çağrısı - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitim Merkezinde aşı olan kursiyerler aşılanma çağrısı yaptı.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılanma kampanyası düzenlendi.
Kampanyaya katılan merkezdeki kadın kursiyerler, merkezin önündeki aşı uygulama noktasında aşılarını yaptırdı.
Kursiyerler, herkese aşı olması çağrısında bulundu.
Kaynak: AA
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