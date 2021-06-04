Korkut'ta kadınların yaptığı ele emeği göz nuru ürünler sergilendi - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan kadınların hazırladığı ürünler sergilendi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde açılan sergi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Sergiyi, Korkut Kaymakamı Fatih Uzun, İlçe Belediye Başkanı Sami Pekbay, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Mekin Bingöl, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş gezdi.

Bir süre kursiyerlerle görüşen Kaymakam Uzun, kadınların bu tür çalışmalarına destek vereceğini belirtti.

Başkan Pekbay da semt pazarı müjdesini vererek, bu yıl sonuna kadar semt pazarı projesini bitireceklerini ve Korkutlu kadınların bu semt pazarında kendi ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlayacağını söyledi.