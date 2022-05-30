Korkut'ta öğretmenler için moral yemeği düzenlendi - Son Dakika
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Korkut'ta öğretmenler için moral yemeği düzenlendi

30.05.2022 13:41
Korkut'ta öğretmenler için moral yemeği düzenlendi

Korkut Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmenler için moral yemeği düzenlendi.

Korkut Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan öğretmenler için moral yemeği düzenlendi.

İlçe merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programa katılan Kaymakam Oğuzhan Ocak ve Belediye Başkanı Sami Pekbay, masaları gezerek öğretmenlerle sohbet etti.

Ocak, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız sizlerin dokunuşları sayesinde geleceğin Türkiyesi'nde aktif rol üstlenecekler. Bu yolda göstermiş olduğunuz çabalardan dolayı teşekkür ederim." dedi.

Müzik dinletisinin sunulduğu programda, öğretmenler şarkılar eşliğinde halay çekti.

Programa, kurum amirleri, öğretmenlerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Hisarcık, Korkut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkut'ta öğretmenler için moral yemeği düzenlendi - Son Dakika


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