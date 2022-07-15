Kaymakamlık tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kaynak: AA

Demokrasi, Korkut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Korkut'ta şehitlerin kabirleri ziyaret edildi - Son Dakika

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