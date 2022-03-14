Korkut'ta "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Korkut'ta "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi

14.03.2022 16:54
Korkut'ta "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi

Muş'un Korkut ilçesinde, öğrencilere yönelik Microphone Sanat Grubu tarafından "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Muş'un Korkut ilçesinde, öğrencilere yönelik Microphone Sanat Grubu tarafından "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kent merkezindeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sahnelenen oyun ilgi gördü.

Etkinliğe Kaymakam Oğuzhan Ocak, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı Yenişehir'de ücretsiz tiyatro şenliği başladı 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' sona erdi 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' sona erdi

oyunlar, Tiyatro, Korkut, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Korkut'ta 'Ya İstiklal ya İzmihlal' tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


Son Dakika
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
15:35 Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West ve Pete Davidson'ın mesajları ifşalandı!
15:17 Araplar için yapılan şatolar 11 yıldır tamamlanamıyor!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:00:23. #1.12#
SON DAKİKA: Korkut'ta "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement