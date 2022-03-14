Korkut'ta "Ya İstiklal ya İzmihlal" tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde, öğrencilere yönelik Microphone Sanat Grubu tarafından "Ya İstiklal ya İzmihlal" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kent merkezindeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, sahnelenen oyun ilgi gördü.

Etkinliğe Kaymakam Oğuzhan Ocak, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Emniyet Amiri Ersoy Çimen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Şemsettin Mutlu İnce, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.