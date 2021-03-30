İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Muş'un Korkut ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Korkut Kaymakamı Fatih Uzun'un katılımıyla yaya geçitlerine kırmızı çizgilerin çekildiği etkinlikte, yaya geçişlerine öncelik verilmesi konusunda sürücüler bilgilendirildi.
Etkinliğe, Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gökhan Zeki, Emniyet Amiri Hakan Çim ve kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Korkut'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi - Son Dakika