Korkut'ta yöresel ürünler semt pazarı kurulacak - Son Dakika

Muş'un Korkut ilçesinde, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında "Yöresel Ürünler Semt Pazarı" projesi başlatıldı.

Belediye Başkanı Sami Pekbay, İlçe merkezinde 1320 metrekare alan üzerine kurulan yöresel ürünler semt pazarında incelemelerde bulundu.

Pekbay, proje ile ilçe halkının ürettiği ürünlerin satışını da yaparak ekonomiye katkı sağlamasına öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti.

İlçenin hak ettiği yere gelmesi için birçok projeye imza attıklarını ifade eden Pekbay, "Bu projeyle vatandaşlarımız ürettikleri ürünleri burada pazarlayacak. Sattıkları ürünlerle aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Evlerde organik olarak üretilen ürünler sergilendiği için bir pazar payı oluşacak. Bu da ilçemizin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayacak." diye konuştu.