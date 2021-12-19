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Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi - Son Dakika

Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi

19.12.2021 11:16
Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi

TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor.

TÜRKİYE genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten uzmanlar tehlikeye dikkat çekiyor. İklim değişikliği nedeniyle ağaçların kuraklığa karşı can çekiştiğini söyleyen Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi. Bu sene kışın bu çiçeklerin açmış olması meyve üretiminde ciddi bir azalmaya yaşanılacağını gösteriyor. Mesela ileride erikleri çok pahalıya bulabiliriz" dedi.

Türkiye'de ılık kış mevsimini yaşarken, ortaya ilkbaharı andıran görüntüler çıkmaya başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde Mersin'de, erik ağaçları meyve vermeye başladı. Eskiden sadece yazın çiçek açan ağaçlar, artık iklim değişikliği nedeniyle kışın da çiçek açmaya başladı. Uzmanlarsa ağaçların kışın çiçek açmasını çevre felaketi olduğunu söylüyor.

"TARIMSAL KITLIK OLUŞACAK" "Ağaçların sonbahar ve kış aylarında çiçek açması alışıldık bir durum değil" diyen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Son yıllarda sonbahar ve kış aylarında ağaçların çiçek ve meyve açtığını sık sık görüyoruz. Bu durum iklim değişikliğinin sonuçlarından biri. Ağaçların kışın çiçek açması çok da istenilen bir durum değil. Çünkü bu çiçeklerde bir sonraki sene oluşacak meyvelerin ilk halleri. Bu nedenle sıcak havadan soğuk havalara geçtiğimde ağaçların ölmesi söz konusu. Yani önümüzdeki sene çiçeklendirme daha az olacak. Çiçeklendirmenin az olmasıyla beraber meyve miktarında de bir azalma olacak. Bu azalma bir anlamda bizler için tarımsal kıtlık demek" dedi. "AĞAÇLAR BU KIŞ DÖNEMİNİ TAMAMEN DİNLENEREK GEÇİRMESİ GEREKİYOR" Prof. Dr. Ünal Akkemik, sözlerine şu şekilde devam etti:  "Bu sene, bu aylarda fakültemizin içerisinde ıhlamur ağaçlarında yapraklar görmeye başladık. Yine fakültemiz içerisinde bazı meşe ağaçlarının tomurcuklarının patladığını ve yaprak açmaya başladığını gördük. Ancak bu ağaçlar bu kış dönemini tamamen dinlenerek geçirmesi gerekiyor."

"KIŞIN AĞAÇLARIN ÇİÇEK AÇMIŞ OLMASI MEYVE ÜRETİMİNDE CİDDİ BİR AZALMAYA YAŞANILACAĞI GÖSTERİYOR" Artık Türkiye'nin her yerinde kışın ağaçların çiçek açtığını belirten Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların çiçek açması Türkiye'nin her yeri için geçerli. Ama özellikle Türkiye'nin güney bölgeleri daha sıcak olduğu için oralarda bu durumlar daha çok görülebilir. Çünkü özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde erik ağaçları şu an bu mevsimde çiçek açmaya başlamış. Seneye açması gereken ağacının şimdi açmış olması önümüzdeki sene çiçek oranını düşmesi anlamına geliyor. Bu sene kışın bu çiçeklerin açmış olması meyve üretiminde ciddi bir azalmaya yaşanılacağı gösteriyor. Mesela ileride erikleri çok pahalıya bulabiliriz" diye konuştu.

"BU FELAKETE KARŞI MUTLAKA ÖNLEM ALMAMIZ LAZIM" Kışın ağaçların çiçek açmasını felaket olarak değerlendiren Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir felaket olabilir. Ancak bu felakete karşı mutlaka bir önlem almamız lazım. İklimde değişen şey sıcaklığın artması ve yağışın daha düzensiz hale gelmesi ile ilgili. Dolayısıyla bu durum bizler için felaket olabilir. Yetkililerin bu konularda mutlaka önlem alması gerekiyor. Yetkililer daha geç çiçek açan, iklime karşı daha dirençli türlere doğru değişim yapabilir" ifadelerini kullandı. "AĞAÇLAR KURAKLIĞA KARŞI BİR ANLAMDA CAN ÇEKİŞİYOR" Prof. Dr. Ünal Akkemik, sözlerini şu şekilde tamamladı:  "Gelecekte bizi felaket boyutunda kriz bekliyor. Mesela şu an fıstık çamlarında iklim değişikliğinden dolayı çok ciddi bir sorun yaşanıyor. Yine benzer bir şekilde zeytinde ciddi bir verim azalması var. İklim değişikliği nedeniyle ağaçlar kuraklığa karşı bir anlamda can çekişiyor. Özellikle kiraz, vişne, şeftali, portakal, erik gibi ağaçların kışın çiçek açma olasılığı artık yüksek."


Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi
Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi
Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi
Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi
Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi
Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi

İstanbul Üniversitesi, Sonbahar, Türkiye, Erik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Korkutan açıklama: Ağaçların kışın çiçek açması uzun vadede bir çevre felaketi - Son Dakika
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