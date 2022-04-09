Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı - Son Dakika
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Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı

09.04.2022 19:29

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem esnasında yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde deprem sonrası dağlarda toz bulutunun kalktığı görülüyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir yaralanma ve hasar meydana gelmezken, deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan depremin şiddetini göz önüne seriyor.

O ANLAR KAMERADA

İlçeye bağlı Başmezra Mahallesi'nde tarlasında traktörle çalışan Hüseyin Soğur, yaşanan depremin ardından Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutunu cep telefonu ile kayda aldı. Depremin hemen ardından çekilen görüntülerde dağlık alanda kalkan toz bulutu görülüyor. Yaşanan paniğin de yansıdığı görüntüler, kısa süren şiddetli depremin de vahametini gözler önüne serdi.

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Malatya, Pütürge, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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